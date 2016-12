Nevermind, da Pisa arriva la maglia hi-tech per sconfiggere la depressione

La T-shirt anti-depressiva studierà gli effetti della mindfulness, una tecnica basata sulla meditazione orientale affermata nel trattamento della depressione, all'interno delle terapie cognitivo-comportamentali di ultima generazione.



L'organismo ci parla - "La depressione - spiega Pietro Pietrini, dell'Unità operativa di Psicologia clinica dell'Aoup - si accompagna a una moltitudine di cambiamenti nei parametri fisiologici che, per quanto talvolta possano anche non essere percepiti dal paziente, sono misurabili e rappresentano uno strumento efficace per seguire il decorso della malattia e gli effetti della terapia attraverso il linguaggio del corpo".



Uno studio sulle "risposte" del corpo - Il progetto Nevermind, sottolinea lo psicologo clinico Claudio Gentili, consentirà di "studiare pazienti nefropatici a Pisa, oncologici a Torino, cardiopatici e amputati in Portogallo e i comportamenti e la prevenzione del suicidio in Svezia". "In questo modo - aggiunge - potremmo avere un'ampia gamma di pazienti diversi e tentare di definire le basi psicofisiologiche comuni e condivise delle reazioni psicologiche depressive, indipendentemente dal tipo di patologia in cui si verificano".