Neonati, gli esperti: "Il latte della mamma è un farmaco essenziale"

Tale situazione negativa è legata all'inevitabile separazione fra la madre e il suo bambino ricoverato in terapia intensiva neonatale, allo stress dovuto alla nascita troppo precoce, e alla fisiologica immaturità del pretermine che non è ancora in grado di alimentarsi al seno.



Diversi studi scientifici hanno infatti evidenziato i vantaggi del latte materno "anche nel neonato pretermine, che ne beneficia in maniera speciale, soprattutto per la ridotta incidenza di gravi patologie e per il miglioramento dello sviluppo cognitivo".



"Per una maggior diffusione dell'allattamento materno anche nel nato pretermine - afferma Mauro Stronati, presidente della Società italiana di neonatologia - il primo passo è consentire ai genitori un libero accesso ai reparti di terapia intensiva neonatale, permettendo loro di conoscere da subito il proprio bambino, di avere contatti prolungati con lui e di familiarizzare col personale. La montata lattea, condizionata negativamente dallo stress della nascita, può presentarsi a qualunque età gestazionale. Le quantità di colostro prodotte, seppur minime, sono il più delle volte sufficienti per iniziare una precocissima alimentazione, fondamentale nei neonati critici".



Banche del latte materno - E quando il latte materno non è subito disponibile, il latte umano donato può essere considerato alla stregua di un "farmaco essenziale", soprattutto per i neonati più fragili. Questo alimento è raccolto in speciali Banche del latte grazie "alla generosità di mamme volontarie, accuratamente selezionate, che offrono il proprio prezioso dono a titolo gratuito". E rappresenta la "prima scelta nutrizionale nel bimbo pretermine, seconda solo a quello della propria madre".