Nemici in casa, i germi si nascondono in strofinacci e asciugamani da bagno

16:10 - Asciugamani e strofinacci da cucina trattengono l'umidità per lunghi periodi di tempo consentendo ai batteri di sopravvivere. Inoltre, sono usati nelle aree più fitte di germi della casa. Ad affermarlo e a metterci in guardia sono gli esperti della University of Arizona.

Nemici della salute - Lo studio ha trovato i batteri coliformi – presenti nelle feci e che possono portare a episodi di intossicazione alimentare e diarrea - nell'89% delle tovagliette da tè e l'Escherichia coli nel 25,6% di asciugamani. I ricercatori hanno detto che è più verosimile che i canovacci siano intrisi di batteri rispetto agli altri oggetti domestici perché sono utilizzati per asciugare le mani e pulire superfici che possono essere state a contatto con la carne cruda.



La contaminazione - Charles Gerba, autore dello studio, spiega: "Si può contaminare il cibo asciugandosi le mani su un canovaccio e poi contaminando altri cibi o portando le mani alla bocca e infettando il proprio organismo".



Per quanto riguarda gli asciugamani del bagno, l'esperto precisa: "Si possono diffondere batteri e virus tra i membri della famiglia".



Il rimedio - Il ricercatore avvisa che il lavaggio in lavatrice potrebbe non essere abbastanza. Nello studio, gli autori hanno scritto che i coliformi, l'Escherichia coli e la salmonella possono sopravvivere a lavaggio e asciugatura. Per liberarsi dei germi, il rimedio più efficace è immergere asciugamani e stracci per due minuti nella candeggina.