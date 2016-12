Nel 2014 cento milioni di visite mediche si faranno attraverso il web

16:42 - Una foto della pelle inviata via smartphone al dermatologo o il controllo periodico di chi ha il pacemaker fatto direttamente a casa. Si sta evolvendo così la medicina evitando di sacrificare ore per spostamenti e attese in sala d'aspetto inutili. Si calcola che quest'anno nel mondo 100 milioni di visite mediche saranno fatte via web e il numero è destinato ad aumentare. A rilevare il fenomeno, gli esperti riuniti alla European Telemedicine Conference di Roma.

Metà delle visite face-to-face può essere evitata - Daniel Martich della University of Pittsburgh Medical Center ha spiegato: "Questo numero può sembrare alto, ma non lo è se si pensa che solo negli Stati Uniti in un anno si fanno 600 milioni di visite, e metà potrebbe essere fatta via web".



A guidare la rivoluzione sono gli stessi pazienti. Il 55% degli statunitensi preferirebbe mandare una foto di un problema alla pelle a un dermatologo per un controllo, mentre il 43% delle persone con pacemaker o defibrillatori impiantabili vorrebbe dei check di routine "da remoto".



Distruggere per costruire - Bruno Gridelli, direttore dell'Ismett di Palermo, ha affermato: "C'è una vera esplosione della tecnologia in campo medico. Ma per approfittarne deve essere "distruttiva", e modificare il modo in cui lavoriamo".