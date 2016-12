Nasce Assedio Bianco, un sito dedicato alle malattie del sistema immunitario

17:16 - Allergie, infiammazioni croniche, ma anche diabete di tipo 1, sclerosi multipla e morbo di Crohn. Le malattie che interessano il sistema immunitario sono molte e colpiscono circa il 20% della popolazione occidentale. Per questo motivo nasce in Italia Assedio Bianco, un portale co-prodotto dalla Fondazione Veronesi dedicato alle patologie immunologiche che intende informare l'utente sugli sviluppi di nuove terapie e sui migliori centri ospedalieri europei.

"Il sistema immunitario sta diventando sempre più centrale nell'attenzione dei medici e degli studiosi di tutto il mondo" ha affermato Umberto Veronesi. E aggiunge: "Da qui l'interesse degli studiosi, ma anche della fondazione che porta il mio nome, da sempre impegnata nell'ambito della divulgazione scientifica e del sostegno alla ricerca".



La diffusione delle malattie legate al sistema immunitario sta registrando un aumento per motivi non del tutto chiari. L'intento del sito Assedio Bianco è proprio quello di informare il pubblico sulle difese del nostro organismo, chiamate a proteggerci sia da fattori "esterni" (virus, batteri, funghi) che da minacce interne (forme tumorali). Accanto a una serie di approfondimenti sulle molteplici forme di disturbo immunologico e sulla ricerca, il portale offre anche un archivio dei migliori centri ospedalieri europei e uno spazio in cui gli utenti possono dialogare con specialisti delle diverse discipline e ricevere risposte gratuite via web.



"Abbiamo deciso di dare il nostro sostegno a questo progetto - spiega Monica Ramaioli, direttore generale della Fondazione Veronesi - perché riteniamo importante offrire, in un settore delicatissimo come quello delle patologie immunologiche, uno strumento informativo basato su fonti precise e verificate, con un linguaggio facilmente comprensibile".