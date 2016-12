Napoli, la chirurgia si fa social: medico filma un'operazione al seno in diretta Facebook

"Stiamo provando una protesi 'sizer' per vedere quale sarà la misura finale e, nel frattempo, la nostra amica ci dice qualcosa di suo...". "Sto benissimo, tutto ok. Un'equipe medica al top...". Protagonisti di questo scambio di battute sono un noto chirurgo plastico napoletano e la paziente che stava operando al seno. E fin qui niente di strano, se non fosse che "l'intervista" è stata realizzata nel bel mezzo dell'intervento e condivisa in diretta Facebook. Il video, pubblicato su profilo pubblico, è stato seguito da un altro filmato che mostra la donna in sala post-operatoria.

"Abbiamo realizzato un piccolo sogno", ha affermato il chirurgo davanti alla telecamera. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la paziente si è infatti sottoposta in contemporanea a una mastoplastica additiva e a una rinoplastica. Il video risale al 6 ottobre e ha registrato migliaia di visualizzazioni e commenti.



La critica di un collega: "Non l'avrei pubblicato" - Tra le numerose reazione entusiastiche degli utenti social è però emersa una critica. Il suo autore è Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli. "Come medico io non avrei pubblicato il video, sul piano morale la mia valutazione non è molto positiva", ha dichiarato. "Capirei se il video fosse diffuso in un sistema professionale, ma quest'esposizione su Facebook proprio non la comprendo - ha aggiunto -. Tuttavia non c'è alcun profilo di illegittimità, se la paziente è contenta e consenziente non ci sono problemi".