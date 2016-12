Nanoparticelle d'oro individuano e distruggono le cellule tumorali

16:16 - Un gruppo di ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifac-Cnr) e dell'Università di Firenze ha realizzato una nuova tecnologia in grado di individuare e distruggere le cellule tumorali attraverso l'azione di nanoparticelle d'oro. La ricerca si basa sulla "sete" di ossigeno delle unità cancerose ipossiche, che le distingue da quelle sane. Le particelle d'oro si "attaccano" quindi a queste cellule e le annientano col calore.

"Abbiamo constatato che le cellule cancerose ipossiche reagiscono alla carenza di ossigeno esprimendo sulla membrana un enzima chiamato anidrasi carbonica 9 (Ca9)". Lo ha spiegato Fulvio Ratto, autore dello studio e ricercatore dell'Ifac-Cnr, che ha pensato di rendere visibile questa sorta di "impronta" utilizzando delle nanoparticelle d'oro fornite dello stesso tipo di inibitore Ca9.



Una volta legate in maniera selettiva a queste cellule, le nanoparticelle possono essere attivate con un laser per scopi sia diagnostici che terapeutici. In questo modo le unità tumorali ipossiche - le più difficili da raggiungere con le terapie convenzionali - vengono identificate e "attaccate".



"A seconda del regime di esposizione luminosa, le nanoparticelle generano ultrasuoni oppure calore, che potrebbero essere rispettivamente impiegati per l'imaging diagnostico oppure per la rimozione ipertermica delle cellule maligne", prosegue Ratto. "In pratica, le nanoparticelle d'oro possono evidenziare la presenza delle masse tumorali oppure distruggere con il calore le cellule che le compongono".