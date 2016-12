10 novembre 2014 Movember, i baffi crescono sui social per raccogliere fondi contro i tumori maschili L'obiettivo è diffondere informazione sul cancro alla prostata e ai testicoli Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Novembre è ormai da una decina d'anni il mese della prevenzione dei tumori maschili. Per mostrare la propria adesione alla raccolta fondi e diffondere la conoscenza sul cancro alla prostata e ai testicoli, ci si fa crescere i baffi. Novembre è stato così ribattezzato Movember, un mix tra moustache, baffo, e november. Chi aderisce è un "mo bro". Ma anche le donne contribuiscono apponendo baffi finti sul volto, sono le "mo sista".

I numeri - L’iniziativa è partita nel 2003 Melbourne, dall'idea di quattro amici. Poi si è diffusa a macchia d'olio grazie anche al contributo dei social network. Da allora, sono stati raccolti 559 milioni di dollari e finanziati 800 programmi in 21 Paesi. Al momento, si contano 4 milioni di baffi cresciuti in tutto il mondo.



Come funziona - Movember sfida gli uomini a farsi crescere i baffi per i trenta giorni di novembre, con l'obiettivo di cambiare faccia alla salute maschile. Bisogna registrarsi al sito e cominciare la crescita del baffo partendo dalla faccia rasata. Chi si fa crescere il baffo deve sponsorizzare l'iniziativa e parlarne con lo scopo di aumentare la raccolta dei fondi.