Morbillo, nel 2017 registrati 5mila casi: 6 volte più del 2016

Nel 2017 ci sono stati in Italia 4.991 casi di morbillo con quattro decessi. Nel 2016 erano stati 862, quasi sei volte in meno e 258 nel 2015. Lo segnala il bollettino del ministero della Salute, secondo cui nell'anno appena trascorso il nostro Paese è stato per numero di casi in Ue secondo solo alla Romania. Complicanze si sono registrate nel 35,8% dei casi.