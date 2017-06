Morbillo, da inizio anno 2.719 casi in Italia: l'89% non erano vaccinati

Da inizio anno in Italia sono stati riscontrati 2.719 casi di morbillo: il dato emerge dagli aggiornamenti pubblicati dall'Istituto superiore di sanità il 30 maggio. Di questi 2.179 casi, l'89% non erano vaccinati, il 6% vaccinati con una sola dose e il 35% con almeno una complicanza. Il 40% dei casi è stato ricoverato, il 15% in pronto soccorso. I casi tra gli operatori sanitari sono stati 220 mentre l'età media dei contagiati è di 27 anni.