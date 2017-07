Morbillo, 401 casi a giugno: +370% rispetto a un anno fa

A giugno 2017 sono stati 401 i casi di morbillo registrati in Italia, con un aumento del 370% rispetto allo stesso periodo del 2016 (quando furono individuate 85 infezioni). Salgono così a 3.500 i contagi segnalati da inizio anno, nel 35% dei quali è stata osservata almeno una complicanza. E' quanto emerge dal bollettino dell'Istituto superiore di sanità, in cui si precisa che l'89% dei contagiati non era vaccinato e il 6% vaccinato con una sola dose.