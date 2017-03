Monza, "Il Paese ritrovato": il progetto per i malati di Alzheimer

Sabato 18 marzo è stata posata la "Prima Pietra" de "Il Paese Ritrovato". Un giorno importante non solo per la cooperativa "La Meridiana", ma anche per Monza, che ospiterà la struttura, e per il nostro paese. Nascerà, infatti, in Italia il primo villaggio dedicato alla cura di persone malate di Alzheimer o con varie forme di demenza. La nuova cittadina ha lo scopo di offrire ai suoi ospiti occasioni che riproducono la vita quotidiana, fatta di cose semplici come fare la spesa, andare dal parrucchiere, fermarsi in chiesa.