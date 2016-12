Milano, una maratona contro il tumore al colon retto: parte la campagna #iRun2

Il cancro al colon retto è in assoluto la più frequente forma tumorale in Italia e colpisce circa il 14% della popolazione . Ma un modo per combatterlo c'è: scegliere uno stile di vita sano, basato sull'attività fisica e su una sana alimentazione , e sottoporsi a screening. E' il messaggio lanciato dalla campagna #iRun2 , inaugurata il 9 settembre a Milano e approdata alla 12esima edizione della corsa podistica della "MezzaDiMonza", che prenderà il via domenica 13 settembre.

La campagna per la prevenzione e la diagnosi è promossa dall'associazione no profit Podisti da Marte, dall'Osservatorio nazionale screening (Ons) e dal Gruppo italiano screening colorettale. La tappa lombarda che inaugura l'iniziativa gode, inoltre, del Patrocinio della Regione Lombardia e del sostegno della Rete oncologica lombarda (Rol). Il Servizio sanitario nazionale (Snn) offre ai pazienti tra i 50 e i 69 anni uno screening gratuito che può scoprire il tumore prima che sia troppo tardi.



"È un'iniziativa che partendodalla Lombardia, raggiungerà tra qualche settimana la Campania e via via altre Regioni, coinvolgendo attivamente cittadini, personaggi dello sport, dello spettacolo, della politica e del giornalismo". A rivelarlo è Fabrizio Cosi, presidente dell'associazione Podisti da Marte, che aggiunge: "Il nostro motto è: no profit, no stop e attraverso la metafora della corsa e il divertimento valorizziamo l'impegno sociale".



Le Asl spediscono regolarmente gli inviti a domicilio e le persone che intendono aderire al programma di screening ritirano il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nei punti convenzionati. Grazie a questo semplice test è infatti possibile intercettare la malattia in fasi precoci o di individuare i precursori del cancro, comunemente definiti "polipi", la cui rimozione per via endoscopica impedisce l'insorgenza del tumore colorettale.