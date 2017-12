“ Curarsi ad Arte ", il percorso espositivo di cura e cultura dell’ Ospedale San Giuseppe di Milano , si arricchisce di nuove opere. Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’arte trova casa presso il noto ospedale del capoluogo lombardo, in particolare presso il Reparto Materno-Infantile dove, a partire dal 14 dicembre, è esposta una serie di dipinti realizzati dagli studenti dell’ Accademia di Brera sul tema della luce. Secondo il paradigma del “welfare culturale”, arte e cultura migliorano la qualità di vita dei pazienti, riducendo i costi di ospedalizzazione, degenza e medicalizzazione.

“L'arte può dare un contributo importante ai percorsi di cura, ancora di più in luoghi decontestualizzati come gli ospedali e particolari dal punto di vista emozionale, come un punto nascita”, ha dichiarato l'Assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Questa mostra dimostra ancora una volta l’eccellenza della Sanità lombarda fatta non solo dall’alta qualità dei suoi professionisti e delle sue strutture, ma anche dalla capacità di ambire a obiettivi sempre più importanti da realizzare attraverso modelli di cura innovativi. Mi auguro che questa collaborazione con l'Accademia di Brera possa continuare anche nei prossimi anni, perché sono convinto che le emozioni suscitate dall'arte possano aiutare i pazienti, anche per poco tempo, a dimenticare la propria sofferenza e superare momenti di difficoltà”.