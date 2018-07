Milano-Brescia, effettuato autotrapianto di isole del pancreas nel fegato: primo caso in Italia

Milano-Brescia, primo caso in Italia di autotrapianto di isole del pancreas nel fegato Ufficio stampa 1 di 3 Il team dell'Ospedale San Raffaele Ufficio stampa 2 di 3 L'équipe degli Spedali Civili Ufficio stampa 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L'intervento è il primo caso di autotrapianto di isole pancreatiche con isolamento in remoto ed è stato effettuato dall'équipe della III Divisione di chirurgia degli Spedali Civili, guidata da Guido Alberto Massimo Tiberio, e il gruppo dell'Unità di Processazione delle isole pancreatiche dell'Irccs Ospedale San Raffaele, guidata dal professor Lorenzo Piemonti.



L'isolamento delle cellule produttrici di insulina - In un caso come quello occorso al 19enne, il rischio di sviluppare il diabete poco tempo dopo l'operazione è pari al 10-20%. Nel lungo termine, però, la percentuale si alza fino al 50%, influenzando radicalmente la qualità di vita del paziente. Per scongiurare tale rischio, i medici hanno asportato una parte dell'organo e hanno lavorato l'intera notte per isolare e purificare le cellule beta, deputate alla produzione di insulina. Il giorno successivo il professor Piemonti ha trasferito le cellule a Brescia per reinfonderle nel fegato del paziente.



Il reinserimento nel fegato - Una volta immesse nel fegato tramite la vena porta, le cellule beta attecchiscono nel giro di qualche settimana e riprendono la produzione di insulina, scongiurando il rischio di sviluppare il diabete. A distanza di tre settimane dal grave incidente il paziente è stato dimesso in eccellenti condizioni generali. In particolare il profilo glicemico, alterato dopo la pancreatectomia, è andato progressivamente migliorando, fino a valori di assoluta normalità nell'arco delle 24 ore. Il giovane verrà seguito nei prossimi mesi per verificare la regolarità del decorso post-operatorio e l’efficienza del ricostituito patrimonio endocrino pancreatico.



Un caso unico - "Finora sono stati descritti meno di dieci casi al mondo in cui è stato utilizzato questo approccio, che richiede competenze che solo in poche situazioni si riescono a coordinare in regime di urgenza. Inoltre l'asportazione del pancreas con tecnica mini-invasiva e la preparazione dei tessuti per il trapianto in un luogo diverso rispetto a quello del ricovero costituiscono una combinazione unica, che non si è mai verificata in nessuno dei casi finora descritti, ha spiegato il professor Piemonti.