Mestre, effettuato il primo trapianto di gomito con ossa prelevate da cadavere

L'operazione - Il gomito dell'uomo si era trasformato in una grande massa ossea compatta, che di fatto impediva qualsiasi movimento. "Esisteva un'unica soluzione: aprire l'arto - ha spiegato Andrea Miti, primario di Ortopedia - e togliere tutta l'articolazione trasformata in ossificazione, asportando anche le parti terminali dell'omero e dell'ulna, sopra e sotto l'articolazione del gomito". Questo tipo di intervento, spiegano gli esperti, viene solitamente effettuato su pazienti con tumore.



Radio e ulna "nuovi a metà" - Al posto dell'ampia parte asportata è stata inserita una parte equivalente. "Abbiamo realizzato le parti terminali dell'omero e dell'ulna - ha sottolineato il primario - e le abbiamo rese adatte al trapianto, per poi inserire tra le due ossa l'articolazione protesica in titanio". "Il paziente si trova ora ad avere un nuovo omero - ha aggiunto - frutto dell'unione di una metà originaria e di una metà trapiantata da cadavere, e una nuova ulna, anche questa risultante dalla fusione di una parte originaria e di una parte trapiantata.



Un trapianto unico nel suo genere - "Oggi, a distanza di un anno dall'intervento, verificato quindi nel tempo l'esito dell'intervento complesso - conclude il dottor Miti - il braccio del paziente è restituito al suo fisiologico flettersi e distendersi". In altri rarissimi casi erano stati praticati a Mestre innesti ossei da cadavere, ma mai come in questo caso si era arrivati a trapiantare, sia sopra che sotto l'articolazione, porzioni così importanti di ossa.