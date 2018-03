Medicina: è morto Alberto Zanchetti, tra i più illustri scienziati dell'ultimo secolo

L'amore per la ricerca medicaNato a Parma il 27 luglio 1926, si laurea in medicina presso l'Università parmense. Ha l'opportunità di lavorare sotto due grandi nomi della storia della medicina: Giuseppe Moruzzi prima e Cesare Bartorelli poi. Per la sua inarrestabile evoluzione professionale sceglie, come città e come dimora, Milano dove insegna come professore ordinario Semeiotica medica, Patologia medica e Clinica medica. Dirige poi l'Istituto di Clinica medica dal 1981 al 2001, il Centro di fisiologia clinica e ipertensione (1982-2001), e la II Scuola di specializzazione in cardiologia (1984-2000) e molto altro.

Poliglotta e rappresentante della scienza medica all’estero, in particolare in America Latina, ottiene incarichi e riconoscimenti in tutto il mondo. Tra gli altri, diventa Fellow della Rockefeller Foundation alla University of Oregon School of Medicine (USA), editor-in-chief del Journal of Hypertension di Londra. Membro di numerose società scientifiche nazionali ed internazionali, diventa anche presidente della International Society of Hypertension, della European Society of Hypertension, della Società italiana dell'ipertensione arteriosa, della European Society for Clinical Investigation, dello Working Group on Hypertension and the Heart della European Society of Cardiology.