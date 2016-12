Martedì o mercoledì? Che confusione Uno studio rivela perché li sbagliamo

Un errore che non dipende dall'età e che capita a una persona su tre. Con una particolarità: non vengono confusi di norma con altri giorni né il lunedì né il venerdì, dotati di una sorta di "identità" che li rende più distinguibili rispetto agli altri. Lo rivela uno studio inglese pubblicato sula rivista scientifica internazionale "PLoS ONE", che spiega perché è così facile confondersi, in particolare, tra gli infrasettimanali.



Ricercatori inglesi delle università di York, Lincoln e Hertfordshire hanno chiesto a volontari partecipanti allo studio quali parole sono più fortemente associate a determinati giorni. Ne è emerso che lunedì e venerdì hanno le rappresentazioni mentali più forti: il primo è legato a termini negativi come "noioso" e "stanco" e il secondo a parole positive come "libertà" e "partire". Martedì, mercoledì e giovedì, invece, sono meno caratterizzati e questo li rende più confondibili, cosa che ha fatto ben un terzo dei partecipanti. E anche chi non li ha confusi ci ha messo più tempo a individuarli. Il motivo per cui la domanda "Che giorno della settimana è oggi?" è così frequente, secondo lo studio, sta quindi nel modo in cui rappresentiamo, nella nostra mente, il tradizionale ciclo di tempo socialmente costruito di 7 giorni che plasma la vita sin dalla nascita.



"Il ciclo settimanale viene ripetuto per tutti noi dalla nascita, e questo si traduce nel fatto che ogni giorno della settimana acquisisce il suo carattere", dice David Ellis, della Scuola di Psicologia dell'Università di Lincoln nel Regno Unito. Un carattere che può essere più o meno distinguibile, ma anche la transizione tra la settimana di lavoro e il weekend svolge un ruolo. Tanto che, nel corso di una settimana con un giorno festivo, all'inizio, il numero degli errori è salito a più di metà, con molti partecipanti che si sentivano come se fossero un giorno indietro nel ciclo dei sette.



Fattori culturali, inoltre, possono contribuire a spiegare questi risultati, suggerisce il co-autore Rob Jenkins, del Dipartimento di Psicologia al'Università di York nel Regno Unito. "Uno dei motivi per cui i giorni infrasettimanali evocano un minor numero di associazioni - chiarisce - potrebbe essere legato a quanto raramente si verifica nel linguaggio naturale, fornendo così minori opportunità per formare le associazioni. Per esempio, abbiamo una grande varietà di canzoni pop che fanno uso di lunedì e venerdì, mentre sono raramente utilizzati i giorni infrasettimanali". Per verificarlo non bisogna sforzarsi troppo. Il lunedì lo si trova già nel titolo di canzoni dei Duran Duran, Vasco Rossi, Verdena, Niccolò Fabi e Samuele Bersani, mentre Cure, Genesis, Fabri Fibra, Max Pezzali e Guccini hanno preso spunto per i loro componimenti dal giorno dedicato a Venere.