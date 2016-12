Malattie respiratorie, 7 milioni gli italiani colpiti: uno su tre non si cura

Le città coinvolte nel progetto sono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Napoli, Palermo, Pavia, Torino, Trento, Treviso.



Respiro in pericolo - Ogni giorno un essere umano produce in media 25mila respiri, con 300 milioni di alveoli polmonari che "filtrano" 19mila litri d'aria. In caso di malattie respiratorie, come asma o Bpco, l'attività del respiro però s'inceppa e si possono perdere fino a 10mila litri d'aria al giorno. L'asma è un problema che interessa tutte le fasce d'età e colpisce in particolare le donne, mentre i rischi di contrarre la Bpco aumentano con il crescere degli anni: la bronchite cronica colpisce fino al 12% degli over 65 e fino al 40% i fumatori adulti.



L'importanza della diagnosi - "Si tratta di patologie che possono essere prevenute e anche curate efficacemente, se vengono diagnosticate in tempo", ha spiegato Angelo Testa, presidente Snami. "Se la diagnosi con strumenti standardizzati è precoce e viene seguita da terapie tempestive e appropriate - ha aggiunto - l'invalidità da malattie respiratorie può essere scongiurata o ritardata e queste possono essere gestite efficacemente dal medico di famiglia, lasciando allo specialista soltanto i casi più gravi con maggiori risparmi e minori difficoltà per i pazienti".



Farmaci non per tutti - Sono recentemente disponibili farmaci innovativi ed efficaci per il trattamento dell'asma e della Bpco, da inalare una sola volta al giorno e semplici da usare. L'unico "problema" è che alcuni di questi rimedi possono essere prescritti soltanto dallo specialista. In questo modo l'accesso alle cure migliori risulta "precluso" a gran parte dei pazienti che, in tantissimi casi, non sono consapevoli di avere difficoltà di respiro.