Malattie ai reni per sei milioni di italiani: parte la campagna social "Waterselfie"

Idratazione e poco sale per prevenire - "Molte patologie renali - affermano gli esperti della Società Italiana di Nefrologia - possono essere prevenute attraverso un corretto stile di vita e alcuni accorgimenti, come fare attenzione alla gestione del proprio peso e ridurre il consumo di sale". E aggiungono: "Una corretta idratazione è una delle prime regole da seguire per una prevenzione efficace, considerata anche l'importanza dell'acqua presente nel nostro organismo per il corretto funzionamento dei reni". Da qui è partita la collaborazione tra Società Italiana di Nefrologia, Aned e il Gruppo Sanpellegrino, sfociata nella Waterselfie Campaign, per divulgare importanza della prevenzione per la salute del rene.



Un selfie "acquoso" per sensibilizzare - La campagna invita gli utenti stessi a rendersi protagonisti e testimonial dell'iniziativa. Per partecipare è sufficiente scattarsi un selfie mentre si beve acqua, a testimoniare l'importanza di questo gesto per la prevenzione delle malattie del rene. La foto andrà poi caricata su uno dei siti www.sin-italy.org, www.aned-onlus.it e www.hydrationlab.it, dove è predisposta una galleria dedicata. Per ogni selfie postato Sanpellegrino donerà 0,50 euro, e il ricavato andrà a sostenere Aned che, nel 2015, realizzerà una guida educazionale con i principali accorgimenti per mantenere sani i nostri reni. "Una guida - si legge - che permetterà di continuare a parlare di prevenzione per tutto l'anno nelle scuole e negli ospedali".