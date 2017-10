Malaria, al via un test per il vaccino sugli adulti negli Stati Uniti

Ad annunciare il via libera ai test sono stati l'organizzazione Path, l'alleanza internazionale contro la malattia e il Walter Reed Army Institute of Research. L'obiettivo dei ricercatori è quello di verificare se cambiando il dosaggio del medicinale aumenterà l'efficacia, ora considerata bassa per un uso generalizzato.



"Questo studio - spiega Ashley Birkett, del Path - è determinante per capire se il vaccino RTS,S, originariamente sviluppato per prevenire la malaria nei bambini africani, possa essere efficacemente adattato per prevenire l'infezione in tutte le popolazioni a rischio nei Paesi endemici, accelerando l'eliminazione del parassita".