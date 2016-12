Mal di testa, oltre 200 tipi esistenti: ginnastica posturale possibile rimedio

La posturale contro l'abuso di farmaci - La stragrande maggioranza delle "vittime" di emicrania e cefalee abusa per anni dell'assunzione di ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici e betabloccanti, che a lungo andare provocano la cronicizzazione del dolore ed effetti collaterali anche gravi. Per evitare questi disturbi, l'alternativa più sana ed efficace è la ginnastica posturale. Tra i benefici vi sono senza dubbio un uso più "sapiente" della capacità polmonare e il rilascio di endorfine, sostanze prodotte dal cervello dotate di un effetto eccitante e analgesico.



Un disturbo pericoloso - Le cause possono essere tra le più varie e spaziano dagli ormoni alla predisposizione genetica e alla familiarità. Le forme di mal di testa rappresentano un disturbo per niente banale tanto che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha promosso una campagna globale contro le cefalee, considerate la settima malattia più disabilitante (in particolare per le donne tra i 15 e i 44 anni) assieme con metastasi ossee, infarto e colica renale.



La "classifica" dei mal di testa - La forma più diffusa di mal di testa è l'emicrania, che colpisce circa il 12% della popolazione mondiale e provoca una crisi dolorosa anche molto intensa al punto da spingere il soggetto a isolarsi da luce e rumori. Il generico mal di testa si colloca al secondo posto con la cefalea di tipo tensivo (20,77%, adolescenti compresi) e al terzo con l'emicrania (15%) dopo la carie dentale. A seguire troviamo emicrania con o senza aura (i sintomi che la precedono) e le principali forme di cefalea primaria: cefalea di tipo tensivo (ne soffrono uomini e donne allo stesso modo) e cefalea a grappolo (tipica patologia del sesso maschile, detta anche cefalea del suicidio). Poi ci sono le cefalee secondarie, dovute a cause esterne come traumi, tumori, lutti, separazioni.