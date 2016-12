24 marzo 2015 Mal di primavera, ecco dieci consigli per tenere a bada le allergie Dal lavare spesso casa e capelli al privilegiare gli ambienti chiusi: i rimedi "naturali" contro starnuti e naso chiuso causati dal polline e altri allergeni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:42 - Starnuti continui, prurito, lacrimazione, naso chiuso, insonnia: per chi è allergico il risveglio della primavera è davvero un brutto periodo. Il rimedio più comune per contrastare tutto questo è la somministrazione di farmaci antistaminici, che però possono provocare effetti collaterali indesiderati come sonnolenza e perdita di lucidità. Ecco allora dieci consigli "naturali" e semplici per tenere a bada le allergie primaverili.