Lunedì 16 gennaio, oggi è il giorno più triste dell'anno: i cinque rimedi pratici

I motivi della tristezza - Oltre al meteo, a rendere questo il giorno più triste dell'anno inciderebbero anche le spese accumulate durante il precedente periodo natalizio, la mancanza di soldi in attesa del prossimo stipendio, la presa di coscienza dei propositi per l'anno nuovo. Ma anche la tristezza è un'emozione da vivere e, in qualche modo da rivalutare. A sottolinearlo è il presidente della Societa' italiana di psichiatria, Claudio Mencacci, che pur rilevando la difficoltà a verificare che questo risulti effettivamente il giorno più triste, invita comunque a 'leggere' la ricorrenza in modo diverso e un po' controcorrente: "Anche la tristezza e' un'emozione, dunque viviamola come tale e questa giornata, in un certo senso, la 'rivaluta'". Infatti, spiega, "è giusto accogliere in noi un 'arcobaleno' di emozioni, incluse quelle 'blue', o tristi, perché così potremo dare un corretto valore a tutte le altre.



Ma la depressione è un'altra cosa - Insomma, la giornata del Blue Monday potrebbe rappresentare anche un utile invito alla riflessione". Cosa ben differente, precisa però, "è parlare di depressione, che è una vera patologia per la cui cura si fa ancora troppo poco. Di depressione bisogna parlare di più, mettendo in campo misure mirate".



Come nasce il Blue Monday - Quanto al Blue Monday, ad essere invece convinto di tale ricorrenza è ovviamente il suo 'ideatore': a calcolare la data con esattezza, nei primi anni 2000, è stato Cliff Arnall, uno psicologo dell'Università di Cardiff, che tramite una complicata equazione (che prende in considerazione alcune variabili come il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi a Natale, il calo di motivazione dopo le Feste e la crescente necessità di darsi da fare) ha calcolato che questo è proprio il giorno piu' 'nero' dell'anno. E in Gran Bretagna, ad esempio, il tema viene preso sul serio, tanto che si calcola che proprio in questa giornata aumenti il numero di assenze dal lavoro.



Alcuni consigli pratici - Che sia un calcolo corretto oppure se siete tra quelli che si fanno un po' "trascinare" da questo tipo di ricorrenze ecco alcuni consigli pratici. Li suggerisce la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, presidente dell'Associazione europea disturbi da attacchi di panico (Eurodap):

1 - ritagliarsi del tempo da dedicare all'attività fisica, fare sport, infatti, stimola la produzione di endorfine che contribuiscono al benessere psicofisico

2- Seguire un'alimentazione sana che ci permetta di avere la giusta energia; essere flessibili e scegliere degli obiettivi, non utopistici, da raggiungere

3 - Concedersi delle piccole ricompense, dopo un'intensa giornata di lavoro

4 - Cercare di 'vivere il momento' assaporandone ogni attimo

5 - E infine, conclude la psicoterapeuta, "cerchiamo di trascorrere momenti con amici e famiglia. La regola? Buttiamo giù la maschera e comunichiamo disagi e delusioni, smettendo di far finta di essere vincenti. Abbiamo bisogno di rapporti veri".