Leggere non sempre fa bene, con gli ebook si rischia di dormire peggio

07:44 - Leggere usando un e-reader (libro elettronico) che emette luce o dispositivi elettronici come tablet e iPad può infastidire i nostri ritmi naturali di veglia e sonno e disturbare quest'ultimo, dando poi sonnolenza al mattino. Lo rivela uno studio condotto presso il prestigioso Brigham and Women's Hospital (BWH) di Boston e pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ebook contro libro tradizionale - I ricercatori hanno confrontato gli effetti sull'organismo della lettura di un ebook con un e-reader che emette luce con la lettura di un libro tradizionale normalmente stampato su carta, chiedendo a un gruppo di volontari di leggere o l'uno o l'altro prima di andare a dormire.



Già in passato alcuni studi sul conto di questi e altri dispositivi elettronici avevano insinuato il sospetto che la luce emessa potesse in qualche modo influenzare il nostro corpo che è finemente regolato per rispondere al normale alternarsi di luce e buio.



I risultati dell'esperimento - Dall'esperimento, durato 14 giorni, è emerso che "i naturali ritmi circadiani (giorno/notte e quindi veglia/sonno) sono interrotti dalla particolare luce a onde corte, comunemente chiamata luce blu, emessa da questi strumenti elettronici", afferma la coordinatrice del lavoro Anne-Marie Chang.



"I partecipanti che leggevano eBook impiegavano più tempo ad addormentarsi e avevano minore sonnolenza la sera, presentavano ridotta produzione di melatonina (l'ormone del sonno, sostanza prodotta di notte che aiuta a dormire), spostamento in avanti dell'orologio biologico ed erano meno 'svegli' e vigili al mattino rispetto a coloro che avevano letto libri tradizionali prima di andare a letto".