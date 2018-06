Le siringhe del futuro copieranno le zanzare: avranno due aghi

Le siringhe di nuova generazione prenderanno spunto dalle zanzare . I ricercatori della Ohio State University e dell'Indian Institute of Technology, infatti, stanno analizzando l'insetto al fine di creare un microago indolore per scopi medici. L'invenzione potrebbe aiutare chi, come spesso i bambini ma non solo, ha paura degli aghi.

Gli studiosi hanno analizzato la proboscide della zanzara, identificando quattro elementi che usano gli insetti per pungere senza dolore: l'uso di un agente paralizzante, un disegno seghettato e una combinazione di parti morbide e dure della proboscide, unita a una vibrazione che si scatena durante la puntura.



Studiando l'insetto, i ricercatori hanno pensato alla siringa del futuro: uno strumento con due aghi all'interno. Uno inietterebbe immediatamente un agente paralizzante per rendere insensibile l'area, mentre il secondo ago attirerebbe il sangue o inietterebbe il farmaco.



Questo secondo ago, inoltre, avrebbe un design dentellato e sarebbe più flessibile e più morbido sulla punta e ai lati. Stando allo studio, questo nuovo strumento potrebbe essere utile per tutti quei bambini, ma anche per gli adulti, che hanno la fobia degli aghi. Il lavoro è stato pubblicato sul Journal of the Mechanical Behaviour of Biomedical Materials.