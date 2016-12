Le donne più alte invecchiano peggio, ma la dieta aiuta ad "addolcire" l'effetto

Le donne più alte hanno un rischio maggiore di avere problemi fisici una volta superati i 70 anni , ma l'effetto può essere "controbilanciato" con uno stile di vita sano. E' quanto afferma uno studio condotto dell'università adi Harvard e presentato al congresso della American Heart Association di New Orleans. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 68mila donne seguite dal 1980 al 2012 , osservando che le volontarie più alte (in media 172,2 centimetri) avevano una probabilità più bassa di invecchiare in salute.

Le donne sono state divise in cinque gruppi a seconda dell'altezza. Le informazioni raccolte riguardavano anche peso corporeo e abitudini alimentari. Dai risultati è emerso che le volontarie più basse (in media 157,5 centimetri) avevano una maggiore probabilità di invecchiare senza problemi di memoria o fisici e senza contrarre una serie di malattie croniche.



I benefici di una dieta sana - All'interno del gruppo delle "spilungone", però, le donne che avevano una dieta più sana (ricca di frutta e verdura e cereali integrali) registravano punteggi migliori. "In altre parole - spiega Wenjie Ma, autrice principale dello studio - una dieta salutare sembra indebolire il legame tra altezza e peggiore invecchiamento. Quella che abbiamo trovato è solo una associazione, serviranno ulteriori studi per capire se c'è un rapporto di causa-effetto".