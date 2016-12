Latte vaccino migliore degli altriCausano carenze di vitamina D

18:49 - I bambini che non bevono latte vaccino e lo sostituiscono con quello di altri tipi - di soia e riso, di capra o di mandorle - hanno un rischio più che doppio di soffrire di carenza di vitamina D, un nutriente indispensabile per lo sviluppo e la salute delle ossa. Lo rivela una ricerca condotta presso il St. Michael's Hospital e pubblicata sul Canadian Medical Association Journal.

Ricerca contro la moda alimentare - Lo studio ha coinvolto quasi 4mila bambini di età tra uno e 6 anni e mette un freno all'abitudine sempre più diffusa di sostituire il latte vaccino con altri tipi. Ma in questi ultimi, vitamina D e calcio devono essere aggiunti dal produttore perché non naturalmente presenti ed è difficile per il consumatore orientarsi nella scelta del prodotto migliore per la salute.



Rischi di carenza vitaminica - Esaminando la quantità di vitamina D nel sangue dei piccoli è emerso che per ogni tazza di latte non vaccino consumata in sostituzione si riscontra una riduzione del 5% nei livelli plasmatici mensili di vitamina D. Ciò si traduce in un rischio più che doppio di carenza di vitamina D.