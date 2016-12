La "lezione" di Emma Bonino: "Ecco i miei sette alleati contro il cancro"

"Io non sono il mio tumore, resto una persona". E' questo il primo dei sette "alleati" che hanno affiancato Emma Bonino nella sua lotta contro il cancro al polmone. A dichiararlo è la stessa leader radicale in un videomessaggio registrato in occasione dell'incontro "Ieo per le donne", organizzato il 28 maggio presso l'Istituto europeo di oncologia di Milano. Dopo aver visto sparire ogni evidenza di cancro, l'ex vice presidente del Senato consiglia a chi sta passando il suo stesso calvario di "continuare a fare sogni e progetti e a guardare in avanti".