La divisione medica di Google cerca 10mila volontari per "mappare la salute"

" Project Baseline " è un nuovo programma avviato da Verily , divisione di ricerca medica di Alphabet (multinazionale americana fondata da Google ), che mira a rilevare e analizzare informazioni sulla salute delle persone, impiegando le tecnologie più avanzate. Realizzato in collaborazione con la Duke University School of Medicine e la Stanford Medicine , coinvolgerà nella sua prima fase un gruppo composto da 10mila volontari , che per quattro anni forniranno informazioni dettagliate sul loro stato di salute.

In passato conosciuta come "Life Sciences", la divisione Verily punta a "mappare la salute umana", sottoponendo questi primi 10mila individui a controlli periodici dove indosseranno dispositivi in grado di rilevare parametri biometrici come, ad esempio, il battito cardiaco o la pressione sanguigna, nonché le performance legate all'attività fisica e la qualità del sonno. Potranno così beneficiare di queste informazioni i ricercatori e i medici, che avranno a disposizione elementi concreti per intervenire sulle patologie ancor prima che se ne verifichino i sintomi.



"Project Baseline ha l'opportunità di influenzare in modo significativo la nostre conoscenze e la comprensione degli indicatori di salute. - Sottolinea così Nancy Brown, a capo della American Heart Association, che continua: "I risultati potrebbero condurre alla creazione di nuovi strumenti capaci di prevenire l’insorgere di patologie ancora prima di effettuarne la diagnosi o la cura.