11:23 - La dieta mediterranea allunga la vita. E' infatti associata alla maggiore lunghezza dei telomeri, regione terminale dei cromosomi. Diversi studi hanno correlato il loro progressivo accorciarsi nel corso della vita all'invecchiamento cellulare. Il processo inevitabile, però, può essere rallentato nutrendosi con il regime alimentare tipico delle nostre terre. A dimostrarlo è uno studio condotto presso l'ospedale Brigham and Women di Boston e pubblicato sul British Medical Journal.

Questione di lunghezza - Portata avanti su quasi 5mila donne, è la prima ricerca che collega la lunghezza dei telomeri alla dieta mediterranea, già nota per i suoi effetti benefici sulla salute, tra cui la diminuzione del rischio di malattie croniche, come quelle al cuore, e il cancro.



Nelle persone sane, i telomeri si accorciano progressivamente per tutta la vita, si dimezzano dall'infanzia all'età adulta, e si dimezzano nuovamente nelle persone molto anziane. Telomeri più corti sono quindi associati a una aspettativa di vita inferiore e al maggiore rischio di malattie legate all'età. Fattori come obesità, fumo di sigaretta, e consumo di bevande zuccherate sono stati collegati a telomeri più corti. Inoltre, è stato dimostrato che stress ossidativo e infiammazione accelerano l'accorciamento di queste strutture.



Il test con esito positivo - Dato che frutta, verdura e noci, componenti chiave della dieta mediterranea, sono antiossidanti e antinfiammatori naturali, i ricercatori hanno voluto esaminare se questo stile alimentare possa essere associato in qualche modo alla lunghezza dei telomeri.



Le volontarie di mezza età in buona salute hanno compilato questionari su stile di vita e alimentazione. È emerso che quelle che basano la loro alimentazione sulla dieta mediterranea hanno telomeri più lunghi. Il prossimo passo sarà determinare se ci sono alimenti in particolare della dieta mediterranea che influiscono sulle regioni terminali dei cromosomi.