La dieta delle 12 ore: "pausa" di mezza giornata per non ingrassare

10:41 - Prendersi una "pausa" dal mangiare per dodici ore aiuta a non ingrassare e a mantenere la linea. Lo rivela uno studio del Salk Institute for Biological Studies di San Diego, negli Usa, condotto su topi di laboratorio alimentati con quattro differenti diete dal medesimo apporto calorico. L'esperimento ha confermato che l'adozione di un orario fisso per i pasti garantisce una "protezione" contro problemi metabolici e obesità.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Cell Metabolism.



L'esperimento - I quattro regimi dietetici cui i topi sono stati sottoposti prevedevano il medesimo apporto di calorie, ma si differenziavano per le sostanze introdotte: ad alto contenuto di grassi, ad alto contenuto di fruttosio, ad alto contenuto di grassi e di saccarosio e con crocchette per topi. All'interno di ogni gruppo ad alcuni roditori è stato consentito di mangiare quando volevano, mentre ad altri sono stati imposti periodi di alimentazione di 9, 12 o 15 ore. La quantità di alimenti introdotta era la stessa per ogni gruppo. L'esperimento è durato 38 settimane e prevedeva per i topi con gli orari fissi per i pasti la possibilità di "sgarrare" solo durante i fine settimana.



I risultati - La ricerca ha svelato che i topi che mangiavano "quando volevano", a ogni ora – seppure nelle stesse quantità degli altri – tendevano ad essere obesi e a sviluppare problemi metabolici. I roditori che invece si alimentavano ogni nove o dodici ore non accusavano alcun problema simile. Questo perché mangiare a orari fissi - secondo gli autori dello studio - influenza il ritmo circadiano più di quanto non faccia il ciclo di luce e buio. Col risultato che chi mangia a intervalli di tempo limitati alle prime dodici ore della giornata non solo previene l'accumulo di grasso, ma riesce anche a perdere peso.