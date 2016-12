12 marzo 2015 La dieta del lecca-lecca: ne bastano tre al giorno per "ridurre" l'appetito Le caramelle da consumare hanno caratteristiche precise: sono senza zucchero, hanno solo 10 calorie e contengono tre ingredienti "spezza-fame" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:17 - Perdere i chili di troppo non è mai stato così... dolce. Dagli Stati Uniti arriva un nuovo regime dietetico basato sul consumo di lecca-lecca: ne bastano tra al giorno per diminuire la sensazione di appetito. Le caramelle "giuste", però, hanno caratteristiche precise: sono senza zucchero, hanno solo 10 calorie e contengono tre ingredienti "spezza-fame" di origine vegetale. La "lollypop diet" ha avuto un gran successo soprattutto tra le star, tra cui Paris Hilton e Britney Spears.

Dimagrire con gusto - Il consumo di lecca-lecca va effettuato prima di ogni pasto principale. A patto, però, che le caramelle su bastoncino siano quelle prodotte da un'azienda canadese (Power Pops), disponibili in vari gusti "particolari" come cheesecake, torta di mele o cappuccino. E tutti senza zucchero. Ma il "segreto" della loro efficacia sta in tre ingredienti di origine vegetale, pubblicizzati dall'azienda come "dimagranti". Essi sono l'hoodia, estratto di una pianta tipica del Sudafrica usata da alcune comunità di indigeni per sopravvivere nel deserto, il Citrimax, estratto da un raro frutto tropicale estratto dalla pianta garcinia cambogia, diffusa nella giungla asiatica, e il guaranà, fonte naturale di caffeina.



Nutrizionisti scettici - Vari esperti hanno tuttavia "smontato" le teorie snellenti dei lecca-lecca, non comprovate da studi di validità scientifica. La prima obiezione riguarda la presunta assenza totale di zucchero, giudicata "improbabile" dai nutrizionisti. E anzi, sarebbe proprio la presenza di zucchero il possibile segreto "spezza-fame": una sua assunzione costante, infatti, tra i vari effetti produce anche una riduzione dell'appetito.