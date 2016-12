19 maggio 2015 La cura per l'anemia? Arriva da un pesciolino "portafortuna" Inserito in zuppe e cibi in cottura e con un aggiunta di succo di limone, fornisce il 75% del fabbisogno giornaliero di ferro Tweet google 0 Invia ad un amico

13:01 - Un pesce di ferro "portafortuna" potrebbe diventare la cura definitiva per l'anemia. Lo scienziato canadese Christopher Charles ha realizzato un rimedio "speciale" che, se inserito nei cibi in cottura con un'aggiunta di succo di limone, è in grado di soddisfare il 75% del fabbisogno giornaliero di ferro. Il "Lucky Iron Fish" è stato utilizzato nei villaggi poveri della Cambogia da circa 2.500 persone, metà delle quali è guarita dall'anemia nel giro di dodici mesi.

Come usarlo - Per utilizzare il pesce portafortuna "basta farlo bollire nell'acqua o della zuppa per almeno dieci minuti e poi toglierlo", spiega il dottor Charles. Dopodiché, aggiunge, "bisogna aggiungere un po' di succo di limone, molto importante per favorire l'assimilazione del ferro". Niente paura per il sapore dei cibi: non subirà alcuna variazione. Inoltre il pesce continuerà a "funzionare" e a rilasciare ferro per diversi anni. E il tutto al costo di venti dollari.



L'anemia in Cambogia e nel mondo - L'anemia è una malattia connessa alla carenza di ferro e di emoglobina, che comporta una minore ossigenazione degli organi e dei tessuti. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sono circa due miliardi le persone colpite da anemia nel mondo, pari a un terzo circa della popolazione totale. Si calcola che in Cambogia circa la metà della popolazione sia affetta da questa patologia. Una situazione al limite che ha portato la società Lucky Iron Fish a distribuire negli ospedali e nelle organizzazioni non governative del Paese circa 9mila pesci di ferro.