La cannabis potrebbe essere un'arma contro l'epilessia

12:22 - Hanno preso il via nel Regno Unito alcuni test clinici con l'obiettivo di testare le potenzialità del cannabidiolo nella cura dell'epilessia. Si tratta di un composto contenuto nella marijuana che non è psicoattivo, quindi non dà lo "sballo". Gli esperimenti sull'uomo sono iniziati dopo che alcune ricerche statunitensi hanno mostrato che la sostanza chimica potrebbe ridurre la frequenza e la gravità degli attacchi nei bambini colpiti da epilessia acuta.

Gli esperimenti - I test clinici saranno effetuati in ospedali di Edimburgo, Glasgow, Liverpool e Londra. Il focus iniziale saranno i bambini con la sindrome di Dravet, un tipo raro ma grave di epilessia che è difficile da curare. Ad alcuni sarà somministrata la cura mentre ad altri il placebo.



La patologia - La sindrome di Dravet si sviluppa dopo il primo anno di età e causa attacchi prolungati che durano più di cinque minuti. La patologia ha un impatto significativo sullo sviluppo del bebè e può essere fatale. Invitati a prendere parte all'esperimento, solo i bambini le cui crisi non possono essere controllate con i farmaci esistenti.



L'Epidiolex, questo il nome del farmaco che contiene il cannabidiolo, è stato prodotto dall GW Pharmaceuticals, un'azienda di biotecnologie britannica.



I farmaci esistenti non bastano - Richard Chin, medico presso la University of Edinburgh's Muir Maxwell Epilepsy Centre, uno degli opedali dove si svolgeranno i test, ha detto: "Molti bambini con gravi forme di epilessia non rispondono ai trattamenti attualmente disponibili. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti per trattare queste patologie per migliorare la qualità della vita dei bambini e delle famiglie".