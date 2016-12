L'Ue lancia l'allarme tabagismo: "L'Italia è prima in Europa per numero di fumatori adolescenti"

L'indagine riguarda, oltre al consumo di sigarette, anche "alcol, droghe, e altro". L'Italia è seguita da Bulgaria e Croazia (33%), mentre Islanda (6%) e Norvegia (10%) hanno le percentuali più basse.



Troppe sigarette prima dei 13 anni - Il nostro Paese appare in controtendenza anche per l'età in cui si accende la prima sigaretta. Se nei 35 Paesi la percentuale di coloro che lo fanno prima dei 13 anni è ampiamente scesa, "Cipro, Francia, Italia e Romania rappresentano un'eccezione", evidenzia lo studio. In Italia il 21% degli studenti ha fumato sigarette nell'ultimo mese prima dell'intervista, quasi il doppio della media dei 35 Paesi (12%). Lo stesso è avvenuto in Bulgaria (25%) e Croazia (23%).



Consumo di cannabis - E sebbene la Repubblica Ceca risulti il Paese con più adolescenti che consumano cannabis (37%), anche l'Italia è ben al di sopra della media. Guardando ad esempio a quanti hanno consumato cannabis "negli ultimi trenta giorni", vediamo che la media nei 35 Paesi è del 7%, mentre in Francia è del 17%, in Italia del 15% e nella Repubblica Ceca del 13%. Inoltre, se la media degli adolescenti negli ultimi 12 mesi ha consumato cannabis 8,9 volte, quelli islandesi lo hanno fatto 14, francesi e islandesi 13, gli italiani 12.



Le droghe psicoattive - Quanto alle nuove droghe psicoattive (Nps), il loro consumo è più diffuso di quello di amfetamine, ecstasy, cocaina o Lsd. Il campione generale presenta una media del 3% tra quelli che le hanno usate negli ultimi 12 mesi. In Polonia ed in Estonia però la percentuale raddoppia (8%), seguono Bulgaria e Croazia (6%) e Irlanda e Italia (5%).