L'occhio bionico è finalmente realtà Buoni risultati ottenuti su un inglese

Questi impulsi stimolano le cellule sopravvissute della retina, che a loro volta li veicolano al cervello dove vengono composte le immagini. In tal modo, il paziente ha la percezione di vedere. Attualmente, l'occhio bionico non permette una visione del mondo equiparabile a quella garantita dalla nostra vista: Ray Flynn riesce infatti solo a distingere elementi di colori diversi (i bianchi dai neri) e la direzione in cui si muovono oggetti dalla forma assai semplice, ma ciò non deve comunque sminuire la portata di quello che è, a tutti gli effetti, un traguardo incredibile della medicina. Anche e soprattutto perché la degenerazione maculare secca non è curabile e rappresenta la prima causa di perdita della vista.