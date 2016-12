L'inquinamento tra le pareti di casa causa più di 4 milioni di morti all'anno

11:47 - L'inquinamento indoor, ossia tra le pareti domestiche, può causare la morte. L'Organizzazione mondiale della sanità gli attribuisce 4,3 milioni di decessi all'anno nel mondo. Principali responsabili le emissioni che derivano da stufe a carbone, caloriferi e lampade a carburante. Un problema che riguarda soprattutto i Paesi a basso e medio reddito.

Responsabili i combustibili solidi - Il 34% di queste morti è causato da ictus, il 26% da malattie cardiologiche ischemiche, il 22% da malattie polmonari ostruttive croniche, il 12% da polmonite infantile e il 6% da cancro ai polmoni.



Malattie provocate soprattutto dagli alti livelli di particolato fine e monossido di carbonio rilasciati da combustibili solidi che bruciano, come legno, carbone, letame, carbonella in stufe inefficienti, caloriferi o lampade, che possono raggiungere livelli cento volte superiori a quelli raccomandati dall'Oms.



Nuove linee guida - Per bloccare il fenomeno, l'Oms ha pubblicato nuove linee guida per la qualità dell'aria degli ambienti chiusi, in cui si raccomanda di migliorare l'accesso a fonti di energia pulita, come gas naturale, etanolo, elettricità e gas di petrolio liquefatto, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito.



Circa tre miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare, riscaldare e illuminare. Alcune delle sostanze inquinanti rilasciate dalla bruciatura riducono la risposta immunitaria, la capacità del sangue di trasportare ossigeno, causano infiammazioni e ischemie e altri disturbi fisiologici.



Più colpiti bambini e donne - Flavia Bustreo dell'Oms, rileva: "Sono soprattutto donne e bambini, che trascorrono la maggior parte del tempo a casa, i soggetti più a rischio. Globalmente oltre il 50% delle morti per polmonite nei bambini sotto i cinque anni sono legate all'inquinamento indoor".