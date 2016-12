"Vaccinatevi presto": questo è l'appello dei medici di famiglia, riuniti al resort Chia Laguna di Domus de Maria , in Sardegna , per il Congresso nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale ( Fimmg ). L'influenza, infatti, quest'anno sarà più pesante del previsto e minaccia di mettera a letto in anticipo 6 milioni di italiani. "Quest'anno - spiega Tommasa Maio, segretario nazionale della Fimmg - è più che mai necessario vaccinarsi per tempo, soprattutto se si appartiene a una categoria a rischio: ultrasessantacinquenni, diabetici, immunodepressi, cardiopatici, malati oncologici, donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza''.

Ma quest'anno più che mai l'invito è rivolto anche alle persone sane. Lo sbarco in anticipo del nuovo virus influenzale del ceppo A/H3 e alcune sue mutazioni ne minacciano una sua più vasta diffusione anche nella fascia di età 50-60 anni, in piena età lavorativa. Per questo, il nuovo "Calendario della vita" presentato da Fimmg, Federazione dei pediatri Fimp e Società di Igiene Siti consiglia il vaccino anche a loro, possibilmente tra ottombre e novembre. "Per le persone sane di quella fascia d'età non sarà purtroppo gratuito ma sempre meglio spendere una quindicina di euro che perdere 5-6 giorni di lavoro, tanto più se si appartiene al sempre più numeroso popolo delle partite Iva”, commenta Maio. Il vaccino è altamente consigliato anche ai bambini sani, considerando che l’influenza da 0 a 4 anni colpisce 10 volte più che tra gli anziani, 8 tra i 5 e i 14 anni.



A far prevedere un'ondata influenzale più pesante del solito sono due fattori, spiega Maio: "Il primo è il largo anticipo con il quale quest’anno, già a fine agosto, è stato isolato il virus in un bambino nato in Marocco e proveniente dalla Libia. Fatto questo che ne prefigura una più ampia diffusione, soprattutto tra le persone non ancora vaccinate”. In secondo luogo, "i virus A/Hong Kong (H3N2) e B/Brisbane, isolati dall’Istituto superiore di sanità, contengono piccole mutazioni che predispongono a una maggiore circolazione dell’influenza. Questo perché né i bambini, né le persone a rischio che solitamente si vaccinano possiedono gli anticorpi che fungono da barriera alla malattia”.



Infezioni alla vie respiratorie, con tosse e mal di gola, febbre anche alta, mal di testa e dolori alla articolazioni: questi i sintomi. Tutte cose che la passata stagione hanno fatto passare in media sei giorni a letto a chi è stato colpito all’influenza.



Secondo stime delll'Istituto superiore di sanità, ogni anno l'influenza provoca la morte di ottomila persone, soprattutto anziani, per le complicazioni, come polmonite e broncopolmonite, insorte dopo aver contratto il virus.