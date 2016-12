L'amore fa ubriacare come l'alcol: scoperto l'effetto "drink" dell'ossitocina

D'ora in poi "essere ebbri d'amore" non sarà più soltanto un motto popolare, ma anche una realtà scientifica. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Birmingham ha infatti dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto "ormone dell'amore", provoca sull'organismo effetti molto simili a quelli indotti dal consumo di alcol. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Neuroscience and Biobehavioral Reviews .

Amore, alcol e neuroni - L'azione "ubriacante" della molecola prodotta dall'ipotalamo si concentrerebbe a livello cerebrale, influenzando il comportamento umano proprio come il consumo di un paio di bicchieri a base di alcol. "Abbiamo raccolto gran parte della ricerca esistente sugli effetti di ossitocina e alcol - ha spiegato il coordinatore dello studio Ian Mitchell - e siamo stati davvero colpiti dalle somiglianze incredibili tra i due composti". Entrambi, infatti, sarebbero in grado di agire sulle strutture corticali limbiche e nella corteccia prefrontale andando ad aumentare la trasmissione dell'acido gamma-aminobutirrico, responsabile della regolazione dell'eccitabilità dei neuroni e del tono muscolare.



Possibili applicazioni terapeutiche - L'effetto dell'ossitocina, come quello dell'alcol, va dunque ad agire sui circuiti neurali che controllano la percezione dello stress e dell'ansia, soprattutto nelle situazioni sociali. In altre parole ci regalano un po' di "coraggio" in più, ma dall'altro lato potrebbero farci diventare anche più aggressivi. Per questo motivo Mitchell si dice scettico sul fatto che l'ormone dell'amore possa essere utilizzato "come alternativa all'alcol, ma resta comunque una sostanza affascinante e, al di là delle questioni di cuore, ha un potenziale nel trattamento psicologico e psichiatrico". E aggiunge: "Speriamo che questa ricerca possa fare nuova luce sull'ossitocina e aprire nuove strade per la medicina".