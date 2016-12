L'allarme dell'Oms: "I teenager italiani sono i più obesi e pigri d'Europa"

I teenager italiani sono più pigri e obesi rispetto ai loro coetanei del resto d'Europa. A lanciare l'allarme per la salute dei giovani è un rapporto dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che ha preso in esame ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni tra 2013 e 2014. E' obeso e sovrappeso il 30% di 11enni e 13enni, mentre per i 15enni il dato si abbassa al 25%. La situazione appare più preoccupante per quanto riguarda l'attività fisica: a 15 anni soltanto il 5% delle ragazze e l'11% dei ragazzi fa almeno un'ora al giorno di esercizio.