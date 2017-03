Intelligenza artificiale contro i tumori: dall'Italia arriva un software per l'identikit genetico del cancro

L'intelligenza artificiale diventa un "detective" per tracciare l'identikit genetico dei tumori con un'accuratezza del 99%. A renderlo possibile è un nuovo software messo a punto dalla startup "enGenome", spin-off dell'Università di Pavia, che permetterà di individuare la terapia adatta per i pazienti. Il prossimo obiettivo è offrire a questo investigatore molecolare un "ufficio" in cui lavorare, ovvero una piattaforma cloud facilmente accessibile dai laboratori di ricerca e dagli ospedali di tutto il mondo.

Il sistema di indagine "è stato validato su dieci geni coinvolti nei tumori del sangue e ha dimostrato un'accuratezza quasi totale, ma le sue capacità - spiegano i ricercatori - sono universali e possono essere utilizzate per identificare mutazioni genetiche in ogni tipo di tumore".



Profilo dettagliato delle mutazioni - "Il nostro intento è quello di creare una piattaforma sul web dove biologi e medici possano caricare i dati grezzi ricavati dal sequenziamento genetico delle cellule tumorali per ottenere un profilo dettagliato delle mutazioni presenti al loro interno", osservano Ivan Limongelli ed Ettore Rizzo di enGenome.



"Il software, che unisce l'intelligenza artificiale alla bioinformatica, è in grado di leggere rapidamente i dati arrivando a scovare le tutte le mutazioni genetiche presenti nel tumore, anche quelle meno frequenti perché contenute in un numero limitato di cellule".