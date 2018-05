Influenza, terminata la stagione: colpiti in 8,7 milioni, 160 morti

L'epidemia più intensa degli ultimi 15 anni - "E' stata l'epidemia più importante degli ultimi 15 anni - sottolinea l'epidemiologo dell'Iss, Gianni Rezza - con un picco molto intenso e moltissimi casi, ma pochi casi gravi rispetto al totale complessivo". Complessivamente, in base agli ultimi dati disponibili, i casi gravi sono stati 744, di cui 15 donne incinte, e 160 le persone morte (tra cui 2 donne incinte). Nell'ultima settimana 23-9 aprile l'attività dei virus influenzali è arrivata ai livelli di base e sono stati circa 39mila i casi segnalati di influenza, con un'incidenza di 0,64 casi per mille assistiti.



Più colpiti i bambini - Come per tutta la stagione, i più colpiti sono stati i bambini tra i 0 e 4 anni (1,43 casi), seguiti da quelli della fascia 5-14 anni (0,71), i giovani e gli adulti tra i 15-64 anni (0,63) e gli anziani dai 65 anni in su (0,46 casi). Le regioni in cui l'incidenza è stata più forte e lunga sono state la Basilicata, la Calabria, le Marche e l'Abruzzo.