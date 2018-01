Influenza: superato il picco, ora i casi iniziano a diminuire

L'epidemia di influenza che in Italia ha messo a letto 4,7 milioni di persone ha appena superato il suo picco e ora inizia a diminuire. Lo afferma l'Istituto Superiore di Sanità secondo il quale nella terza settimana del 2018 il numero dei contagi è stato 794mila. L'incidenza si mantiene ancora a un livello di "Alta intensità" ed è pari a 13,1 casi per mille assistiti, ma più basso di quanto registrato nella settimana precedente (14,5).

Il picco - spiega la Coldiretti commentando i dati - sembra essere stato superato, nonostante la fascia di età maggiormente colpita rimanga quella dei bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un`incidenza pari a circa 40,3 casi per mille assistiti e quella tra 5 e 14 anni pari a 21,9. A vincere la lotta contro il virus - continua la Coldiretti - non sono stati solo farmaci e vaccini, ma anche le scelte a tavola visto che 6 italiani su 10 cercano di combatterlo seguendo una dieta adeguata e mangiando gli alimenti giusti per rafforzare l`organismo e prevenire i malanni.