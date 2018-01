Influenza, mai così tanti casi dal 2004: quasi 4 milioni in Italia, 30 i morti

"Mai così tanti casi dal 2004" - "La circolazione del virus influenzale quest'anno è molto intensa, superiore anche alla pandemia del 2009/10 e paragonabile solo alla stagione 2004/05". Così Antonino Bella del dipartimento malattie infettive dell'IIss e curatore del bollettino Influnet. "Il contagio è particolarmente aggressivo - sottolinea - anche perché circola molto il ceppo B non contenuto nel vaccino trivalente. E' quindi coperto solo chi ha fatto il quadrivalente e questo varia da regione a regione".



Trenta morti e 140 casi gravi - Ci sono anche tre donne in gravidanza tra i 140 casi gravi di influenza, mentre si contano già 30 decessi. La Lombardia è la regione in cui, causa anche una migliore sorveglianza, se ne sono registrati di più: 45 casi gravi e 5 morti. Secondo il nuovo bollettino, aggiornato con i dati della prima settimana del 2018, in quattro dei 30 casi, i soggetti deceduti non presentavano condizioni di rischio preesistenti. Tra i 140 casi gravi, per il 60% si tratta di uomini e l'età media è di 61 anni. Nell'81% dei casi c'è almeno una condizione di rischio che ha predisposto il complicarsi delle condizioni cliniche, come diabete, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche. Tutti sono stati ricoverati in una Unità di Terapia Intensiva e/o subintensiva. Nel 43% dei deceduti e nel 48,6% dei casi gravi è stato isolato il virus A/H1N1pdm09. (