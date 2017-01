Influenza in rapida ascesa, a letto 2 milioni di italiani: più colpiti i bimbi

Le Regioni più colpite sono Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Negli anni passati il periodo epidemico veniva raggiunto più tardi, tra fine gennaio e inizio febbraio.



Incidenza moltiplicata - Nel dettaglio, dall'inizio della sorveglianza sono stati registrati 1.947.000 casi in tutta Italia. Il livello di incidenza, dal 26 dicembre 2016 al 1° gennaio 2017, è stato pari a 10,12 casi per mille assistiti. Nello stesso periodo della passata stagione influenzale raggiungevano a malapena i due casi per mille assistiti.



Bambini e anziani - Ad alimentare la crescita, come ogni anno, i contagi tra i bimbi sotto i cinque anni, tra cui si sono registrati 27,6 casi per mille assistiti. L'incidenza aumenta però soprattutto tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni, tra cui ci sono stati 6,34 casi per mille assistiti, il doppio rispetto alla settimana precedente (quando erano solo 3,32).