In felicità le dimensioni contano: il segreto si "annida" in un'area del cervello

Lo studio - Durante i test, gli scienziati hanno sottoposto un gruppo di soggetti a un questionario per "misurare" il loro livello di benessere psicologico e di appagamento della propria vita. I ricercatori hanno poi confrontato le informazioni raccolte con i risultati di una risonanza magnetica del cervello di ciascun volontario. Il risultato? Gli individui tendenzialmente più felici avevano un precuneo di volume maggiore.



Meditare "fa crescere" il precuneo - "Per quanto sarebbe riduttivo indicare il precuneo come sede della capacità di sentirsi felici - spiegano gli autori del lavoro - questa ricerca fa un po' di luce sui circuiti neurali coinvolti nell'esperienza della felicità". La scoperta potrebbe portare in futuro all'ideazione di programmi di intervento volti a massimizzare la nostra capacità di essere felici. Ad esempio, sostiene il ricercatore Wataru Sato, numerosi studi hanno dimostrato che un programma di meditazione è in grado di aumentare la materia grigia del precuneo.