Il Viagra compie 20 anni: nel 1998 arrivò il via libera negli Usa

Successo immediatoDopo il via libera dell'Fda il successo del Viagra fu immediato: 150mila prescrizioni furono scritte negli Usa solo nelle prime due settimane in cui il farmaco fu messo in vendita. E prima ancora che arrivasse nelle farmacie di altri Paesi giunse sul mercato nero in Israele, Polonia e Arabia Saudita a prezzi cinque volte superiori al costo legale negli Usa. Dopo il lancio ufficiale in Europa a settembre del 1998, la pillola blu diventò per Pfizer una significativa fonte di reddito, e ad aumentarne la sua notorietà furono le campagne pubblicitarie del candidato alle presidenziali Usa Bob Dole nel 1999 e della leggenda del calcio Pele nel 2002.



Presto il Viagra diventò anche il farmaco più falsificato al mondo. Sono circa 65 milioni le prescrizioni di Viagra fatte nel mondo e la sua commercializzazione è giunta in coincidenza con l'avvento di internet e l'esplosione della pornografia online. Con questa pillola è cambiato anche il lessico del marketing, che è passato dal parlare di "impotenza maschile" al riferimento alla "disfunzione erettile", uno status medico che può ormai essere curato.