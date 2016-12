Il sovrappeso? Questione di Dna, uno scienziato italiano scopre il gene che favorisce i chili di troppo

Studiando il Dna dei muscoli di 219 individui, Piaggi del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), parte dei National Institutes of Health, ha scoperto che un maggiore livello di attività del gene THNSL2 è associato a un metabolismo più "lento". "Inoltre - spiega lo scienziato - i soggetti con un'attività maggiore per questo gene mostrano nell'arco di un anno di osservazione un aumento di peso tendenzialmente maggiore rispetto a chi, invece, presenta il gene meno attivo".



Se studi futuri confermeranno questi risultati, conclude Piaggi, allora si potrebbero sviluppare farmaci che possano diminuire l'azione della proteina prodotta dal gene (SOFAT) in modo da aumentare il metabolismo e frenare l'aumento di peso.