Il pranzo al mare diventa "light": addio lasagne in spiaggia, gli italiani scelgono le insalate

Ma i "piatti forti" resistono - Nonostante la svolta salutista, non manca però chi al mare continua a mettere tra i piatti preferiti le ricette della tradizione popolare, come l'ipercalorica parmigiana che è immancabile per l'8% dei vacanzieri. La frittata di verdure o di pasta viene preferita dal 10% degli italiani in spiaggia. Come per le lasagne, il 4% dei nostri connazionali sceglie le polpette come pranzo sotto l'ombrellone.



"L'attenzione all'alimentazione - sottolinea la Coldiretti - è diventata un obiettivo degli italiani anche nelle vacanze, durante le quali si cerca di limitare le trasgressioni ad occasioni particolari per mantenersi in forma".



Sempre più italiani mangiano fuori casa - Nell'estate del 2016, precisano gli esperti, si registra infatti un'inversione di tendenza: sale del 13% rispetto al 2015 la percentuale di coloro che mangeranno fuori casa. Il 64% dei vacanzieri, quindi, frequenterà ristoranti, trattorie, agriturismi e pizzerie. "Tutto ciò - sottolinea la Coldiretti - è il risultato della crescente tendenza degli italiani ad esprimere la propria curiosità turistica a tavola sperimentando piatti locali diversi rispetto a quelli abituali".



Le abitudini alimentari - In vacanza, Il 74% degli italiani chiede di portare in tavola prodotti tipici del luogo in cui si trovano. C'è però anche uno zoccolo duro del 17% che vuole la stessa cucina di casa a cui è abituato, mentre appena una minoranza del 7% si sente a suo agio con i piatti internazionali.